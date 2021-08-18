موعد التقديم للجامات الأردنية 2021 -2022 وحدة تنسيق القبول الموحد عبر admhec.gov.jo

موعد التقديم للجامات الأردنية للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، حيث ازداد البحث بصورة مكثفة عن رابط وحدة تنسيق القبول الموحد، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، والذي يتم من خلاله التقديم في الجامعات الأردنية، فبعد أن انتهى الطلاب والطالبات في الأردن من امتحانات التوجيهي، وظهرت نتيجة الثانوية العامة الأردنية، وذلك منذ أيام قليلة عبر موقع نتائج التوجيهي الأردن 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد، حيث يتم القبول وفق شروط وضوابط تضعها الجامعة لكل كلية وحسب درجات الطلاب في الثانوية العامة، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال بترك رابط وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن، كما سنشرح لكم طريقة التقديم إلكترونياً، وموعد التقديم وكل ما يخص موعد التقديم للجامعات الأردنية 2021 – 2022، من خلال موقع “ثقفني” المتميز.

موعد التقديم للجامات الأردنية

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، أن موعد التقديم في الجامعات الأردنية سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 19\08\2021، وينتهي في الثانية عشر ليلاً من يوم السبت الموافق 28\08\2021، وسوف يكون التقديم إلكترونياً من خلال رابط نتائج القبول الموحد 2021، وسيتاح التقديم للطالب الحاصل على 65% فأكثر فقط، وبعد أن ينتهي من عملية التقديم الإلكترونية يقوم بدفع 15 دينار أردني، وذلك عن طريق آلية الدفع الإلكتروني.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار الرغبات وذلك حسب درجة الطالب في التوجيهي.

يجب أن يكون الطالب حاصل على “65%” فأكثر في الثانوية العامة.

النقر على أيقونة “إرسال” والاحتفاظ برقم الطلب.

يقوم الطلب بعد أن يسجل إلكترونياً بدفع رسوم تقديم الطلب وقيمتها “15” دينار أردني.

يتم الدفع عن طريق آلية الدفع الإلكتروني وذلك عن طريق خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي ” eFAWATEERcom”.

رقم الدفع الإلكتروني هو نفسه الرقم الوطني للطالب.

يستطيع الطالب أن يعدل في طلب الالتحاق وفي الرغبات في أي وقت خلال الموعد المحدد للتقديم.

كل من حصل على شهادة الثانوية العامة في أي دولة عربية “الدراسة النظامية” عام 2016 وما بعد، تحميل صورة شهادة المعادلة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو صورة من كشف العلامات ويجب أن تكون مصدقة من وزارة التربية في الأردن، ونفس الإجراء بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية للعام 2015 وما قبله.

آلية تقديم طلب الالتحاقموعد التقديم للجامعات الأردنية