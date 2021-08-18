الآن تفعيل رابط القبول الموحد للجامعات الأردنية 2021 admhec.gov.jo وأهم الشروط

بعد أن تم الإعلان على نتائج التوجيهي بالأردن لقد زادت نسبة البحث عن رابط القبول الموحد للجامعات الأردنية، ومازال الطلاب في إنتظار التعرف على مؤشرات القبول الموحد حتى يلتحق الطلاب بالجامعات التي تتناسب مع المجموع الذين قد حصلوا عليه في التوجيهي، وكذلك يرغب الطلاب معرفة خطوات التسجيل في القبول الموحد للجامعات بالأردن.

رابط القبول الموحد للجامعات الأردنية

لقد تم الإعلان على موعد النتائج سوف تكون بعد موعد التسجيل بأسبوع، وكان ذلك بعد أن تم تحديد مدى إستيعاب كلية الطب البشري إلى الطلاب لهذا العام، وهذا يعني أن الطلاب الذين قد حصلوا على 98% لن يتمكنوا من الإلتحاق بكلية الطب البشري.

كما أنه تم الإعلان على أن مختلف الجامعات سوف تكون بفتح باب التسجيل الإلكتروني للجامعات حتى يتمكن الطلاب من التسجيل بها بالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على أكثر من 65%، وسوف يكون هذا بداية من يوم الخميس 19 آب 2021، ويتم هذا من خلال الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول بالأردن.

خطوات التسجيل في بوابة القبول الموحد بالأردن

يتم التسجيل من خلال بعض الخطوات التي تم تحديدها، والتي تسهل على الطلاب التسجيل بشكل إلكتروني، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد الأردن .

. الإطلاع على معدل التنسيق قبل التسجيل

ثم تقوم بتحديد الرغبات من خلال إضافة التخصصات التي ترغب الالتحاق بها.

بعدها تقوم بالضغط على تسجيل.

ثم تقوم بسداد القيمة المطلوبة بشكل إلكتروني.

بناء على ذلك سوف يتمكن الطلاب من التسجيل، ويتم هذا من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، وبعدها الانتظار إلى أن يتم ظهور نتائج التنسيق والإنتظار إلى القبول في أحد التخصصات.

شروط القبول في التنسيق للجامعات 2021

يوجد بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل الجامعات حتى يتمكن الطلاب من التسجيل في التنسيق، والتي تتمثل في الخطوات الآتية:

يجب أن يكون الطالب قد حصل على شهادة التوجيهي.

يجب أن يكون الطالب ذا جنسية أردنية.

يوجد بعض الشروط بالنسبة إلى الطلاب الغير أردنيين.

يوجد آلية للتسجيل عند القبول في الجامعات تم تحديدها هذا العام يجب إتباعها.

لابد من دفع الرسوم المطلوبة وإنتظار رسالة على الهاتف بعد التسجيل.

ختامًا لقد عرضنا لكم رابط القبول الموحد في مختلف جامعات الأردن، كما عرضنا خطوات التسجيل وأهم الشروط التي تم تحديدها حتى يتمكن الطلاب من التسجيل.