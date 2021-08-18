حمدوك يعفى والى القضارف من منصبه

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، قراراً بإعفاء والى القضارف، سليمان على محمد موسى من منصبه، وتكليف أمين عام حكومة الولاية بتصريف مهام الوالى لحين تعيين والٍ جديد.





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