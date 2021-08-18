تقارير دولية تفضح جرائم آبى أحمد.. وتحذر من تفاقم الحرب الأهلية فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - سلطت وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، الضوء على مسار الحرب التى شنتها الحكومة الإثيوبية برئاسة آبى أحمد، فى تيجراى على مدار 9 أشهر، مؤكدة أن الأسوأ قادم فى إثيوبيا بسبب تعنتها ورفضها لجميع فرص السلام.





قالت منظمة الإغاثة الكاثوليكية "ميسيريور"، إنه لا يوجد أى فرصة فى الوقت الراهن لإنهاء الحرب التى شنتها الحكومة على إقليم الشمالى ووضع حد للنزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية و"قوات تحرير تيجراى"، محذرة من تفاقم الأزمة.

كما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنها بدأت فى إعادة توطين 23 ألف لاجئ إريترى بعد أن تقطعت بهم السبل فى منطقة تيجراى الإثيوبية، مشيرة إلى أن العديد من اللاجئين اللإريتريين يتلقون نفس معاملة ومصير العرقية التيجراية المقموعة من قبل النظام لمجرد كونهم "مشتبه بهم" مناهضين للحكومة.

وفى سياق متصل، أعرب مجتمع التيجرايين فى مدينة سياتل الأمريكية، وهو من بين أكبر التجمعات السكانية فى البلاد، عن إدانته إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى بلدهم إثيويبا، معتبرين أن البلاد تتجه إلى مستقبل أسوأ فى ظل تفاقم الأزمة واستمرار الحرب والمجاعة فى إقليم تيجراى الشمالي.

وبحسب صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، يعيش التيجرايون فى مدينة سياتل أوقاتا مروعة منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أنهم لا يشعرون بالخوف المستمر على عائلتهم وأقاربهم فى الإقليم المحاصر الذى التهمه الحرب والمجاعة، لا سيما بعد أن انقطعت الأخبار بسبب قطع الحكومة الإثيوبية كل وسائل الاتصالات عن المنطقة.

وتنذر التطورات الأخيرة فى إثيوبيا بأن المشهد القادم سيكون خطيرا سواء على المستوى المحلى أو الأقليمي، لا سيما بعد أن أكدت منظمات حقوقية أن النظام الإثيوبى ارتكب جرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنساية فى إقليم تيجراى، إلى جانب استخدامها الاغتصاب والعنف الجنسى كسلاح حرب ضد النساء والفتيات فى الإقليم.

كذلك، كشف تقرير سرى داخلى لدى الحكومة الأمريكية حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المسؤولين الإثيوبيين ومقاتلى المليشيات المتحالفة معها تقود حملة لتطهير عرقى منهجى فى تيجراى.

ويوثق التقرير، بتعابير قوية، أرضا ذات منازل منهوبة وقرى مهجورة، كما أشار إلى أن المقاتلين والمسؤولين من إقليم أمهرة الإثيوبى، والذين دخلوا تيجراى بدعم من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، يقومون عمدا وبكفاءة بتغيير الإقليم المتنجانس عرقيا عبر الاستخدام الممنهج للقوة والترهيب، لافتا إلى أن قرى بأكلمها تعرضت لدمار شديد أو مُحيت تماما.

ووفقا للأمم المتحدة، تسبب القتال فى نزوح 1.7 مليون شخص وحدوث مجاعة هى الأسوأ فى أى مكان فى العالم منذ ما لا يقل عن عقد من الزمان حيث يعانب ما يقرب من 400 ألف شخص من ظروف شبيهة بالمجاعة و1.8 مليون آخرين معرضون لذات الخطر فى المستقبل، إلى جانب أن هناك أكثر من 1200 تقرير عن العنف الجنسى.