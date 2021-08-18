فيديو تاريخي يكشف لأول مرة.. بيكيه وكومان قبل 30 عاما

نشر النجم الإسباني جيرارد بيكيه، فيديو نادر له في عيد ميلاده الخامس، عندما قابل نجم برشلونة وقتها، الهولندي رونالد كومان.
ونشر بيكيه الفيديو على صفحته بموقع تويتر، وكتب "تقريبا قبل 30 عاما"، وظهر وهو طفل صغير برفقة والده.
وأظهر الفيديو بيكيه وهو يطلب من كومان، قائد برشلونة في مطلع التسعينات، التوقيع على مجلة، ثم التقاط صورة معه.
وأظهر التاريخ أسفل الفيديو، يوم 2 فبراير 1992، أي يوم عيد ميلاد بيكيه الخامس، عندما كان كومان يبلغ من العمر 29 عاما.
وللصدفة، فأن كومان نفسه، هو مدرب بيكيه الحالي في نادي برشلونة، أي أن الاثنان اجتمعا في نفس النادي، بعد 30 عاما من الفيديو التاريخي.
ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا من جماهير برشلونة، التي تعشق بيكيه بسبب ولائه للنادي، وهو ما أظهره الفيديو الجديد.
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