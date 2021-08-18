اكسترا اكسسوارات جوال أيفون 12 برو ماكس بنظام الاقساط

يبحث الكثيرون عن كيفية شراء أيفون 12 من اكسترا بنظام التقسيط حيث اصبح الهاتف من ضروريات الحياة والبعض يهتم بنوعية الهاتف الذي يقوم بشرائه، ويفضل الكثيرين أنواع هواتف أبل ايفون، وقد أصدرت الشركة النسخة الجديدة من هواتف أيفون 12 وقد يكون سعرها عالي على الكثيرين في كل الدول التي يتم طرح الإصدار بها وهنا يلجأ الكثيرين إلى نظام التقسيط، وهو من الحلول الجيدة لشراء هاتف عالي القيمة.

اكسترا اكسسوارات جوال أيفون 12 أقساط

التقسيط من شركة اكسترا أو تسهيل هو خيار العديد من محبي هواتف ابل أيفون في المملكة ويتم شراء الهاتف بالتقسيط أو الحصول على تمويل لشراء الهاتف.

يمكن الدخول على موقع شركة اكسترا واختيار نوع الهاتف من أيفون 12 والذهاب إلى نظام التقسيط.

توفر الشركة الحصول على الهاتف المطلوب باللون الذي يتم اختياره من أربعة ألوان مميزة أكثرها انتشاراً هي الأسود والأزرق مع الفضي والذهبي.

يتمكن المشتري من الدخول على موقع اكسترا وتسجيل حساب على الموقع.

الاختيار من بين الكثير من العروض على هاتف أبل ايفون.

التعرف على العروض والخصومات التي تضعها الشركة على هاتف 12.

اختيار المناسب من العروض ووضعها في السلة.

يمكن الشراء النقدي والسداد الإلكتروني.

كما يمكن اللجوء إلى نظام الأقساط واستكمال البيانات المطلوبة على الموقع.

يمكن طلب التوصيل إلى المنزل.

اكسترا اكسسوارات جوال أيفون 12

يتمكن موظفي المملكة من طلب أيفون 12 من خلال شركة اكسترا وفق مجموعة من الشروط منها :