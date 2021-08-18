الجوازات السعودية توضح طريقة الاستفادة من خدمة تواصل عبر منصة ابشر بالمملكة

الجوازات السعودية توضح طريقة الاستفادة من خدمة تواصل عبر منصة ابشر نشرت المديرية العامة للجوزات بالمملكة، عبر حسابها علي توتير، خطوات الاستفادة من منصة تواصل، عبر منصة ابشر الإلكترونية، فقامت المديرية العامة للجوازات، بتغيير مسمي خدمة الرسائل والطلبات إلي خدمة تواصل، وهي خدمة متاحة في منصة ابشر، وتمكن جميع المستفادين من خدمات الجوازات، التواصل مع المختصين في الجوازات، ومعالجة المشكلات التي تواجههم، أو تظهر في المنصة وتعيق العمل وإنهاء المعاملات، وهناك خدمات كثيرة تقدم من خدمة تواصل، ووجهت الجوازات تنبيها مهم للمواطنين، الراغبين في السفر لأي دول، يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لأتقل عن 3 شهور للدول العربية أما الدول الأخري 6 شهور.

الجوازات السعودية توضح طريقة الاستفادة من خدمة تواصل عبر منصة ابشر

خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر:

سجل دخولك إلي حسابك بمنصة ابشر بالمملكة. ثم اختار خدمات من قائمة خدماتي. الضغط علي خيار الجوازات. ثم اختار خدمة تواصل. والضغط علي طلب جديد، وبعد ذلك طلب.

خدمات الجواز السعودي وتصريح السفر. ثم خدمة أجراءات هوية مقيم بالمملكة. التابعين والمكفولين للمواطن والمقيم. تأشيرة الخروج والعودة، الخروج النهائي، والزيارة. تمديد الزيارة لليمني والسوريين. ثم نقل الخدمات وتعديل المهن. تحديث وتمديد الجوازات.

شرح الخدمة المطلوبة، بوصف الطلب تحديدا. توضيح رقم الهوية للمقيم، ثم رقم الحدود. ثم يلتزم مقدم الطلب برفع المستندات المطلوبة، والتي تثبت صحة الطلب. لا تنفذ الخدمة للمقيم، إذا كان لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه. ثم لا ينفذ أي طلب لأنه لا يندرج تحت الخدمة المختارة. والخدمة لا تشمل الاستفسارات. ومدة تنفيذ الخدمة تصل إلي سبع أيام.

أن إتاحة خدمة تواصل جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية. سهولة التواصل مع المسئولين، لحل المشاكل التي تعوق إنهاء معاملاتهم. ثم دعت الجوازات لجميع المواطنين والمقيمين، من استخدام تواصل لحل جميع المشكلات. استخدام تواصل يوفر الجهد والوقت، والتسهيل علي المقيمين والمواطنين. سرعة الإنجاز وجودة الخدمة في تواصل، دون الحاجة للذهاب إلي مقر الجوازات.

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