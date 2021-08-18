موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 للمدارس والجامعات وهل سنعود للمدارس أم لا؟

موعد بدء العام الدراسي الجديد من أكثر الأمور التي تشغل بال فئة كبيرة من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، بل كل منزل مصري، حيث يتساءل الكثير عن موعد بدأ الدراسة للعام القادم، ومتى سينتهي؟ وكيف تكون الدراسة هل عن بعد أم سوف نعود إلى المدارس؟ هذا ما سنعرفه في السطور القادمة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

تم إصدار قرار من وزارة التعليم بإنه سيتم بدأ الدراسة فعليا الموافق ٩ من أكتوبر ٢٠٢٢ والذي تم تحديده من قبل الوازة، وأيضا قد تم إصدار قرار بإنهاء الدارسة الموافق الخميس ١٦/٦/٢٠٢٢ والتي سوف تستمر الدراسة إلى 34 أسبوعا، على أن يكون ٩٣ يوم في الفصل الدراسي الأول، والفصل الدراسي الثاني يوم ٩٧، وقد تم تحديد أيضا امتحانات الإعدادية للسنة القادمة والتي يتم عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢، ويتم إتمام الثانوي ١١/٦/٢٠٢٢.

هل الدراسة عن بعد أم سنعود للمدارس؟

وأيضا قد تم إصدار قرار من أحد المصادر أن الحضور قد يكون حسب الوضع الصحى ولكنه يمكن أن يكون يوميًا مع تطبيق أيضا كافة الإجراءات الاحترازية، ويمكن أيضا تطبيق التعليم عن بعد في المنصات التعليمية والقنوات المختلفة، وفقاً لمستجدات الأمر ووفقاً للظروف في البلاد، وتوجيهات وزراة الصحة.

موعد العام الدراسي الجديد للجامعات

ومن جهه أخرى قد تم عمل مؤتمر لوزارة التعليم العالي برئاسة خالد عبد الغفار عن بدأ العالم القادم وتم اتخاذ قرار بأنه سيتم بدءه مع المدارس وهو الموافق ١٠/٩ والذى يستمر لمدة ٣٠ اسبوع وليس ٣٤ اسبوع مثل المدارس ،ويستمر الفصل الأول ١٤ اسبوع وسيتم الانتهاء منه ١٤ يناير ٢٠٢٢ وسيتم بدء الامتحانات للصف الدراسي الأول ١٥ يناير وينتهي ٣ فبراير، والثاني ١٦ اسبوع وسيتم الانتهاء منه ٩ يونيو ٢٠٢٢ وبدء الامتحانات في شهري يونيو ويوليو وفق طبيعة كل كلية وما تحدده.

هذا كل ما يخص التعليم في الفتره الحالية من قرارات ومن إصدارات جديدة، وكان هذا هو موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 في المدارس والجامعات وفقاً لتصريحات وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.