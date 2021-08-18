زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب ساحل فانواتو

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب جزر فانواتو في المحيط الأطلسي.
في البداية، أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة، لكنها أوضحت لاحقا أن قوة الهزات أقل. وذكرت أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة العاشرة وعشر دقائق بتوقيت UTC (13.10 بتوقيت موسكو).
ونوهت الهيئة، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة بورت أولري و 346 كيلومترا من عاصمة الولاية بورت فيلا. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 91 كيلومترا.
وبعد الزلزال، تم التحذير من خطر وقوع تسونامي. وقالت الهيئة في بيانها: "من الممكن حدوث موجات تسونامي على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال قبالة ساحل فانواتو".
ولم ترد بعد أية معلومات، عن وقوع خسائر بشرية أو دمار.
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