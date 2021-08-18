مسؤول أمريكى: 4.500 جندى يتواجدون الآن فى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكى، قوله إن "نحو 4.500 عنصر من القوات الأمريكية موجودون حاليا فى مطار كابول". وكانت القوات الأمريكية المسؤولة عن مطار كابول، علقت رحلات الإجلاء، الإثنين، بسبب الفوضى العارمة التى شهدها المطار.

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