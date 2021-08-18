مصرع 7 أشخاص جراء فيضانات بـ أديس أبابا

جدة - نرمين السيد - قالت لجنة مكافحة الحرائق والطوارئ والإنقاذ، إن 7 أشخاص لقوا حتفهم فى الفيضانات التى ضربت العاصمة جراء هطول أمطار غزيرة. ووفق بيان اللجنة، فإن العديد من السكان قد أخلوا منازلهم بسبب الفيضانات التى أحدثتها الأمطار، مشيرا إلى أن عددا من المصابين جرفتهم السيول يتلقون العلاج بمستشفيات أديس أبابا. وذكرت اللجنة أن السلطات تقوم بأنشطة وقائية ومراقبة لحماية السكان من المخاطر المحتملة للفيضانات المفاجئة.

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