أخبار اليمن : خريطة الأسعار العالمية (تفاصيل)

خريطة الأسعار العالمية (تفاصيل)شهدت أسعار السكر الخام والمكرر ارتفاعا في الأسواق العالمية، حيث كشف التقرير الشهري الخاص لأسعار السلع الاستراتيجية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بمصر عن أن سعر السكر الأبيض شهد ارتفاعا بنسبة 18.6% خلال الفترة من مايو وحتى يوليو الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما سجل السعر 458 دولارا للطن في مايو، ثم هبطت إلي 443.6 دولارا للطن في يونيو ويوليو، وسط توقعات بارتفاع السعر مجددا إلي 453.9 دولارا في تعاقدات أكتوبر المقبل.

وأظهر التقرير، ارتفاع أسعار السكر الخام بنسبة 48.8%، خلال الأشهر من مايو وحتى نهاية يوليو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل سعر الطن 379.1 دولارا للطن، في مايو ويونيو، ثم ارتفع في يوليو إلي 390.4 دولارا للطن، بينما تشير توقعات الأسعار إلي ارتفاعه لنحو 407 دولارا للطن في تعاقدات أكتوبر المقبل.

وبالنسبة للحبوب فقد ذكر التقرير، أن أسعار القمح ارتفعت 27%، خلال فترة المقارنة، حيث سجل السعر 265.4 دولارا للطن في مايو، وهبط إلي 252.2 دولارا للطن في يونيو، وإلي 251.8 دولارا في يوليو، فيما توقع التقرير ارتفاع القمح إلي 269.3 دولارا في سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير، أيضا ارتفاع أسعار الذرة الصفراء بنسبة كبيرة، بلغت 80.4%، وسجل السعر في مايو 272.7 دولارا للطن، وانخفض في يونيو إلي 262.3 دولارا للطن، وإلي 236 دولارا في يوليو، وسط توقعات بهبوط السعر إلي 214.5 دولارا للطن في تعاقدات سبتمبر.

انخفاض فى أسعار الأرز بنسبة طفيفة

وحسبما اوردته صحيفة (الوطن) المصرية فقد سجلت أسعار الأرز «غير المقشور»، انخفاضا بنسبة 3.4% خلال فترة المقارنة، محققة 297.8 دولارا في مايو، وانخفضت إلي 286.3 دولارا في يونيو، ثم ارتفعت إلي 289.4 دولارا في يوليو، ومن المتوقع أن ترتفع إلي 295.5 دولارا في سبتمبر المقبل.

وفي مجموعة الزيوت، بلغت نسبة الارتفاعات 54.8%، حيث بلغ سعر طن زيت الزيتون البكر الممتاز 3310 يورو لكل طن في يوليو، بينما بلغ سعر البكر العادي 2943 يورو للطن، وقفز سعر زيت الصويا بنسبة 125.3% خلال الأشهر من مايو حتى يوليو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ سعر الطن في مايو 1468 دولارا للطن، وفي يونيو هبط إلي 1431.9 دولارا، وفي يوليو 1447 دولارا.

اللحوم ترتفع والدواجن تسجل زيادة كبيرة

وفيما يتعلق باللحوم، فقد بلغت نسبة الارتفاع في الأسعار 7.9%، حيث بلغ سعر الكيلو عالميا 5.48 دولارا في مايو، وهي تقريبا القيمة ذاتها في يونيو ويوليو بتغيرات طفيفة، أما الدواجن فقد ذكر التقرير أنها ارتفعت 57.6%، وسجل سعر الطن 2370 دولارا في مايو، وارتفعت إلي 2380 دولارا في يونيو ويوليو.

