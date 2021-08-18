الدوري السعودي 2022.. القنوات الناقلة لمباريات الدوري وترتيب وأهم هدافي الدوري للموسم الجديد

الدوري السعودي 2022 من أكثر ما يتم البحث عنه مؤخراً، لما له من شعبية كبيرة عند المواطنين في كافة أرجاء العالم، بسبب قدراته القوية على المنافسة، وقد تم نشر الأخبار التي توضح أن الدوري السعودي قد بدأ بالفعل في وقت قريب بناءً على الموعد الذي تم تحديده من خلال اتحاد الكرة السعودي.الدوري السعودي 2022
قام الاتحاد السعودي للكرة بتحديد الوقت الذي سيبدأ فيه الدوري على أن يكون يوم 12 من شهر أغسطس لهذا العام، ويستمر حتى شهر مايو لعام 2022، لكن تم تقديم هذا الميعاد من قبل اللجان التي تحدد مسابقة الدوري إلى يوم 11 أغسطس، ويضم الدوري عدد كبير من الأندية التي تسعى للفوز في الدوري السعودي.موعد مباريات الدوري السعودي
تم تقسيم مباريات الدوري السعودي على أيام مختلفة من الوقت المحدد للدوري، حيث تكون مواعيد هذه المباريات كالتالي:
مباراة الفيحاء والاتحاد يوم 18 من شهر أغسطس في الساعة السابعة والربع مساءً في ملعب المجمعة.
مباريات يوم 19 أغسطس مثل
- مباراة أبها والشباب الساعة السابعة مساءً في ملعب أبها.
- مباراة الرائد والفتح السابعة و20 دقيقة في ملعب بريدة.
- تقام مباراة الحزم والتعاون التاسعة و55 دقيقة في ملعب الحزم.
مبارايات 20 أغسطس
- النصر وضمك الساعة السابعة و5 دقائق في ملعب مرسول بارك.
- مباراة الأهلي والفيصلي الثامنة و55 دقيقة في ملعب جدة.
مبارايات 21 من شهر أغسطس
- الاتفاق والباطن الساعة السادسة و55 دقيقة في ملعب الدمام.
- الهلال والطائي الثامنة و55 دقيقة في ملعب الملك فهد الدولي.
سيتم عرض المباريات الخاصة بالدوري السعودي لهذا العام على قنوات SSC الجديدة، وتكون مجانية عند المشاهدة SD، ومدفوعة عند المشاهدة HD، كما يمكن مشاهدتها عبر العرض المباشر من خلال الإنترنت.ترتيب الدوري السعودي
- النصر – 3 نقاط
- الاتحاد – 3 نقاط
- أبها – 3 نقاط
- الاتفاق – 3 نقاط
- الفيحاء – 3 نقاط
- الهلال – 3 نقاط
- الرائد – 3 نقاط
تصدر اللاعب عبد الله السالم ، وذلك بعد أن استطاع أن يسجل هدفين في مباراة الاتفاق في اللقاء الأول من الجولة الأولي، واستطاع لاعب فريق التعاون ليندر أن يسجل هدفين، وقد حصل على المركز الثاني.
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الدوري السعودي 2022 من أكثر ما يتم البحث عنه مؤخراً، لما له من شعبية كبيرة عند المواطنين في كافة أرجاء العالم، بسبب قدراته القوية على المنافسة، وقد تم نشر الأخبار التي توضح أن الدوري السعودي قد بدأ بالفعل في وقت قريب بناءً على الموعد الذي تم تحديده من خلال اتحاد الكرة السعودي.الدوري السعودي 2022
قام الاتحاد السعودي للكرة بتحديد الوقت الذي سيبدأ فيه الدوري على أن يكون يوم 12 من شهر أغسطس لهذا العام، ويستمر حتى شهر مايو لعام 2022، لكن تم تقديم هذا الميعاد من قبل اللجان التي تحدد مسابقة الدوري إلى يوم 11 أغسطس، ويضم الدوري عدد كبير من الأندية التي تسعى للفوز في الدوري السعودي.موعد مباريات الدوري السعودي
تم تقسيم مباريات الدوري السعودي على أيام مختلفة من الوقت المحدد للدوري، حيث تكون مواعيد هذه المباريات كالتالي:
مباراة الفيحاء والاتحاد يوم 18 من شهر أغسطس في الساعة السابعة والربع مساءً في ملعب المجمعة.
مباريات يوم 19 أغسطس مثل
- مباراة أبها والشباب الساعة السابعة مساءً في ملعب أبها.
- مباراة الرائد والفتح السابعة و20 دقيقة في ملعب بريدة.
- تقام مباراة الحزم والتعاون التاسعة و55 دقيقة في ملعب الحزم.
مبارايات 20 أغسطس
- النصر وضمك الساعة السابعة و5 دقائق في ملعب مرسول بارك.
- مباراة الأهلي والفيصلي الثامنة و55 دقيقة في ملعب جدة.
مبارايات 21 من شهر أغسطس
- الاتفاق والباطن الساعة السادسة و55 دقيقة في ملعب الدمام.
- الهلال والطائي الثامنة و55 دقيقة في ملعب الملك فهد الدولي.
سيتم عرض المباريات الخاصة بالدوري السعودي لهذا العام على قنوات SSC الجديدة، وتكون مجانية عند المشاهدة SD، ومدفوعة عند المشاهدة HD، كما يمكن مشاهدتها عبر العرض المباشر من خلال الإنترنت.ترتيب الدوري السعودي
- النصر – 3 نقاط
- الاتحاد – 3 نقاط
- أبها – 3 نقاط
- الاتفاق – 3 نقاط
- الفيحاء – 3 نقاط
- الهلال – 3 نقاط
- الرائد – 3 نقاط
تصدر اللاعب عبد الله السالم ، وذلك بعد أن استطاع أن يسجل هدفين في مباراة الاتفاق في اللقاء الأول من الجولة الأولي، واستطاع لاعب فريق التعاون ليندر أن يسجل هدفين، وقد حصل على المركز الثاني.
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