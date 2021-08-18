التأمين على العمالة غير المنتظمة عبر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي nosi.gov.eg

التأمين على العمالة غير المنتظمة من وزارة القوى العاملة ومد الحماية التأمينية لهم لتحقيق المبادرة الرئاسية المصرية ولضمان العيش باستقرار وحماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بجميع فئاتها، ولذلك قاموا بتوقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة القوى العاملة والرئاسة المصرية من أجل الشعب.

التأمين على العمالة غير المنتظمة

أصدرت الوزارة أن توقيع هذا البروتوكول ما هو إلا لحماية أفراد الشعب والتأمين عليهم وتنفيذ برامج القيادة السياسية، وأشارت أيضا على بدء عمل في إجراءات التأمين الاجتماعي، لذلك تم منح 11 ألف عامل من العمالة الغير منتظمة شهادات حرفيه وإثبات هذه الشهادة في البطاقة القومية لكي يبدأ التأمين عليهم من أول يوليو 202‪1

وأيضا في المؤتمر الذي عقد لإصدار كل هذه التعليمات قدم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة، على جهودهم لتحقيق الاستقرار المعيشي وعلى تأمين وحماية ورعاية المواطنين وعلى الجهد التي يبذل من أجل الشعب، وأكد على مساعدته لهم وحرصه على الوقوف بجانبهم.

أكد أيضا اللواء جمال على صعوبة حصر وعد العمالة الغير منتظمة في مصر ولكن مع ذلك تم الوصول إلى عدد مرضى لتوفير التأمين الاجتماعي لهم، وقال انه مرحب كل الترحيب بتبادل البيانات بين الطرفين لشمولهم جميعا بالتغطية التأمينية الكاملة ورعايتهم.

معاش العمالة الغير منتظمة ٢٠٢١

من ناحية أخرى أكدت وزارة القوى العاملة على ضرورة تحفيز وتشجيع العمال على التقديم في التأمين الاجتماعي، وأكدت على ضرورة القيام بحملات توعية للعمال لتعرفيهم بأهمية التأمين ومميزاته كما أكدت الوزارة أن توقيع البروتوكول أدى إلى التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة القوى العاملة لتبادل معلومات وبيانات وعد وحصر العمالة الغير منتظمة والمنتظمة.

بعد توقيع البروتوكول أهدت وزارة القوى العاملة درع للواء جمال عوض رئيس الهيئة على جهوده المبذولة من أجل الوطن وتأمين العمال ورعايتهم

شروط التأمين على العمالة غير المنتظمة

التأمين الاجتماعي كما ذكرت سابقا هو تأمين العمال وحمايتهم ورعايتهم وخصوصا العمالة الغير منتظمة، ولكن يسأل البعض هل هناك شروط للتأمين؟ نعم هناك شروط يجب توافرها قبل التقديم في التأمين وسوف نذكرها الآن.

الفلاحين في الأراضي الزراعية والتي تكون ملكيتهم أقل من فدان.

عمال التراحيل.

العمالة المنزلية ومن فى حكمهم.

العمال المزارعين في بساتين أو في حقول أو يمتلكوا مواشي.

العمال الصغار المعتمدين على أنفسهم كبائع الأحذية أو بائع خضار إلى غير ذلك من البائعين.

من يحفظوا القرآن ويرتلوا فيه.

ملاك العقارات المبنية ذوي الدخل السنوى المنخفض، بشرط أن يكون أقل من قيمة الاشتراك، يمكنهم أيضاً الاستفادة من التأمين على العمالة غير المنتظمة 2021.

شروط معاش العمالة الغير منتظمة