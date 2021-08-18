طريقة فتح الحساب الحالي لدى مصرف الراجحي فيوفر مصرف الراجحي العديد من الخدمات والمنتجات التي تخدم شريحة واسعة من العملاء حول الوطن العربي فمصرف الراجحي من أكبر وأهم المصارف في الوطن العربي واليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات وطريقة فتح حساب حالى لدى مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية وأيضاً سوف نتعرف على أهم مزايا فتح هذا الحساب.

طريقة فتح حساب حالي لدى مصرف الراجحي بالأردن

من خلال فتح الحساب الحالي لدى مصرف الراجحي بالأردن يستطيع العميل من إدارة الحساب الذى يمتلكة وأيضاً يحصل صاحب الحساب على دفتر شيكات وكذلك يحصل على بطاقة الخصم وكذلك يحصل العميل على العديد من المزايا من فتح الحساب الحالي من مصرف الراجحي ويستطيع العميل من فتح الحساب من خلال:

من خلال الذهاب إلى أى فرع من فروع مصرف الراجحي بالأردن. ويمكن أيضاً معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الإتصال على الرقم 330306563962 من داخل الأردن.

مزايا فتح الحساب الحالي لدى مصرف الراجحي بالأردن

يحصل العميل الذى يفتح حساب حالي لدى مصرف الراجحي بالأردن على العديد من المزايا التي يوفرها فتح الحساب وهي:

من خلال فتح الحساب الحالي من مصرف الراجحي يستطيع العميل من الوصول إلى الحساب في أى وقت.

يسهل على العميل تحويل الراتب.

يتميز أيضاً الحساب بتوفير بطاقة حساب جاري مجاناً.

كذلك يستطيع العميل من فتح حساب مشترك.

أيضاً يستطيع العميل من فتح الله بأى عمله من العملات الأساسية.

ويمكن أيضاً معرفة المزيد عن المزايا من خلال الدخول على رابط الحساب الحالي لدى مصرف الراجحي بالأردن.

شروط فتح الحساب الحالي لدى مصرف الراجحي بالأردن

هناك شروط بسيطة جدا من أجل فتح الحساب الحالي لدى مصرف الراجحي بالأردن وتتمثل:

200 دينار أردني هو الحد الأدنى لفتح الحساب الحالي من مصرف الراجحي بالأردن.

500 دولار هو أيضاً الحد الأدنى لفتح الحساب.

لايشترط حد معين للدفع.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

على العميل تقديم عدد بسيط من المستندات من أجل فتح الحساب الحالي لدى مصرف الراجحي بالأردن وهي: