وزير الدفاع الأفغانى يطالب الإنتربول بتوقيف الرئيس غنى

جدة - نرمين السيد - قال محمدى فى تغريدة على تويتر "أولئك الذين يتاجرون ويبيعون أوطانهم يجب أن يعاقبوا ويسجنوا"، مضيفًا هاشتاج "الإنتربول، اعتقلوا غنى".

وكان الرئيس غنى غادر البلاد، قُبل دخول مسلحى حركة طالبان العاصمة والقصر الرئاسى، الأحد الماضى.