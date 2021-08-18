فلسطين: الوضع الوبائى يزداد سوءا

جدة - نرمين السيد - قال نجى نزال، مدير عام المستشفيات فى وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفي، إنه "خلال الفترة الماضية كان هناك انخفاض فى أعداد الإصابات والدخول للمستشفيات، ولكن الوضع الآن يزداد سوءا، وكنا متوقعين هذا الأمر من بداية دخول متحور دلتا إلى فلسطين".
وأكد أن الوزارة قامت بالتجهيزات اللازمة، ومراكزها على استعداد تام لاستقبال الحالات، مشددا على ضرورة تلقى اللقاحات كونها تخفف أعراض المرض، وتحمى المريض من دخول العناية المركزة.
وكانت الوزارة، أعلنت فى وقت سابق، أن الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت فى كافة محافظات الوطن، وفقا لروسيا اليوم.
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