طالبان تعين المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد وزيرا للإعلام

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "تم تعيين ذبيح الله مجاهد متحدث حركة طالبان بصفة وزير الإعلام والثقافة لأفغانستان"، مشيرا إلى أنه "طلب من الموظفين فى وزارة الإعلام والثقافة استئناف عملهم وجلس على كرسى الوزارة".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذى بدأ، مطلع مايو الماضى.