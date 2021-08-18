أيفون 13 برو ماكس الوردي طرحه بالأسواق بسعر ومواصفات قوية مع خمس ألوان

أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد من شركة أبل العالمية . ذلك الهاتف الجديد أيفون 13 طرحه بالأسواق بسعر ومواصفات قوية . كذلك iphone 13 pro Max المطروح بلونه الوردي مع خمسة ألوان أخري . كما أن أيفون 13 برو Max يأتي بخامات تم تصنيعه بها قوية جداً . تلك الخامات في هاتف أيفون 13 برو الوردي سواء الداخلية أو الخارجية . كذلك الايفون الوردي 13 تم تصنيعه بشاشة بشكل أكبر تحتل مساحة أكبر من الهواتف السابقة . كما أن جوال أيفون 13 برو يطرح بالأسواق بمساحات مختلفة من التخزين الداخلي . كذلك سعر أيفون 13 برو الذي حرصت عليه شركة أبل هذه المرة أن يكون أقل من النسخ السابقة . كافة تفاصيل هاتف الايفون الوردي 13 ومواصفاته وسعره نتعرف عليها في المقال .

أيفون 13 برو ماكس وما يتم تداوله من معلومات عن الهاتف الجديد

منذ أيام قليلة تم في تغريده علي منصة تويتر عن هاتف أيفون 13 . تلك ألتغريده تتحدث عن المواصفات الأقوى التي يتمتع بها هاتف أيفون 13 برو الوردي . تلك الخامات القوية التي يتمتع بها الهاتف حيث يحتوي علي خامات من الزجاج الياقوت . ذلك الزجاج المعروف بصلابته في التحمل . كذلك هاتف الايفون الوردي 13 يطرح بالأسواق بشكل جاذب لكل عشاق هواتف أيفون . كما تحدثت شركة أبل عن جوال أيفون 13 برو الوردي بأنه لون لأول مرة يطرح بالأسواق . كذلك أيضاً حرصت علي طرح خمسة ألوان أخري مميزة . تلك الألوان مع اللون الأسود الملكي المطلوب دائماً في هواتف أيفون .

تم تصنيع الهاتف واحتوائه علي مستشعر بصمة لأصبع المستخدم . كذلك تم تصنيع كاميرا هاتف أيفون 13 برو الوردي بحجم أصغر مما سبق . كما أن خاصية الاستشعار بالهاتف تحتوي علي تقنية لأول مرة توضع بالهاتف وهي LIDAE . كذلك يدعم الهاتف كافة شبكات الاتصال من أول شبكة 2G حتي أخر شبكة وهي 5G . كما أن هاتف الايفون الوردي 13 بكل نسخه يدعم الشريحة السريعة بتقنية قوية وهي A15 BIONIC . كذلك تحسينات جديدة وكثيرة تم وضعها في كاميرا هاتف أيفون 13 وخاماتها من الزجاج الياقوت . كما أن معدل 120 هرتز في أيفون 13 برو ماكس الوردي الخاص بالمستشعر وهذا بمعدل أكبر مما سبق . كذلك جودة تصوير الفيديوهات بالكاميرا التي تصل إلي 8K وهي تقنية عالية .

اللون الأول من أبل هو أيفون 13 برو الوردي الجديد لأول مرة .

الجديد لأول مرة . كذلك يطرح اللون الثاني من أبل وهو اللون الأسود .

كما يأتي من شركة أبل في الأسواق اللون الثالث وهو الأخضر الليلي .

كذلك جوال أيفون 13 برو باللون الرابع بلون مميز وهو اللون الأحمر .

باللون الرابع بلون مميز وهو اللون الأحمر . كما تطرح شركة أبل اللون الخامس من أيفون 13 وهو اللون الذهبي .

كذلك تطرح أبل اللون السادس من أيفون اللون الأزرق الداكن .

تلك الألوان الستة من هاتف أيفون حتماً ستلاقي أعجاب مستخدمي هواتف أيفون 13 برو .

كما هو متداول علي الهواتف من سنين ماضيه ربما يختلف سعر الهاتف وفقاً للون .

مواصفات هاتف أيفون 13 برو Max المميزة جداًالستة ألوان التي ستطرح بالأسواق من هاتف iphone 13 pro Max

تلك المعلومات عن الهاتف الجديد بأنه مشابهاً لحد كبير لهاتف أيفون 13 . كذلك طول أيفون 13 برو ماكس 160.8 وعرض الهاتف 78.1 وعمقه 7.5 ملم . كما أن تأتي الشاشة بمساحة أكبر محتله مساحة 87.4 من مساحة الهاتف . كما أن شاشة أيفون 13 برو الوردي 6.8 بوصة بتقنية جديدة وهي SUPER RETINA OLED . تلك التقنية الموضوعة لأول مرة في كافة النسخ من أيفون 13 وهي IB . كذلك الايفون الوردي 13 مقاييس شاشته 2532 * 1170 تنعكس تلك المقاييس علي وضوح شاشة الهاتف بشكل مميز . كما أن تناسق شاشة الهاتف تأتي بمقاييس 19.5.9 بتناسب الطول مع العرض للشاشة .

تقنية حماية للشاشة وهي OLEOPHOBIC .

كذلك أيفون 13 برو ماكس تحتوي شاشته علي خصائص متعددة بالاستشعار .

تحتوي شاشته علي خصائص متعددة بالاستشعار . كما أن الهاتف يحتوي علي خصائص جديدة DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

كذلك أحتواء الاستشعار بالهاتف علي خصائص التقارب ، البوصلة ، التسارع ، البارومتر .

تلك الخاصية المميزة في أيفون 13 برو الوردي للتعرف علي وجه المستخدم وهي FACE ID .

للتعرف علي وجه المستخدم وهي FACE ID . كما يحتوي أيفون 13 برو علي معالج قوي سداسي النواة ذات التقنية القوية GPU .

كذلك الايفون الوردي 13 المعالج الرسومي للهاتف بتقنية قوية وحديثه وهي APPLE GPU .

المواصفات المميزة الأخري في هاتف الايفون الوردي 13المواصفات الجديدة في جوال أيفون 13 برو

المساحة الأولي بالهاتف 512GB بالذاكرة العشوائية 6GB . كما يأتي بمساحة ثانية 156GB بالذاكرة العشوائية 6GB . كذلك أيفون 13 برو الوردي بمساحة أخيرة 128GB بالذاكرة العشوائية 6GB . تلك المساحات الثلاثة المختلفة نظام التشغيل الخاص بها هي IOS 15 .

تقنية الصوت في المكبر الموضوع بالهاتف بتقنية STERIO .

كذلك هاتف أيفون 13 برو ماكس داعماً لخاصية NFC .

داعماً لخاصية NFC . كما أن أيفون 13 برو الخاصية الرائعة المانعة للضوضاء تم وضعها بالهاتف .

كذلك في جوال أيفون 13 برو خاصية الدفع الإلكتروني يدعمها الهاتف لكافة بطاقات الدفع .

خاصية الدفع الإلكتروني يدعمها الهاتف لكافة بطاقات الدفع . كما أن أيفون 13 برو يأتي هذه المرة مقاوماً للماء لمدة 30 دقيقة تحت عمق 6 أمتار ومقاوماً أيضاً للغبار .

كذلك الخلفية والجهة الأمامية للهاتف تم تصنيعهما من الفولاذ القوي المقاوم للصدأ .

تلك كانت المميزات المضافة حديثاً علي هاتف أيفون 13 برو بشكل أفضل ولأول مره .

سعر أيفون 13 برو وقيمته عالمياً 1055 دولار أمريكي . كذلك السعر المحدد لهاتف أيفون 13 برو في السعودية بقيمة 5500 ريال سعودي . كما تم التحديد لسعر الهاتف في دولة مصر ليكون 25500 جنيه مصري . كذلك من المعروف أن سعر أيفون 13 برو يختلف من دولة لأخري وفقاً لسعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

ما هي مساحات التخزين في أيفون 13 برو Maxمميزات أخير مضافة لهاتف iphone 13 pro Maxما هو سعر أيفون 13 برو عالمياً وفي السعودية ومصر

أيفون 13 برو ماكس وتلك كانت المواصفات المتعددة في الهاتف الجديد . كذلك تم التعرف علي مميزات لأول مرة توضع في جوال أيفون 13 برو . كما تعرفنا علي سعر أيفون 13 برو في السعودية ومصر وعالمياً . كذلك تم عرض الألوان الستة المطروحة في الأسواق بموعدها من أيفون 13 برو الوردي . ذلك سيكون في الأسواق في سبتمبر القادم .