تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة

تأشيرة الخروج والعودة في المملكة السعودية، في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة وتفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) قامت العديد من حكومات الدول المختلفة باتخاذ ووضع إجراءات صارمة للسيطرة والتحكم في عملية السفر ومنع دخول أو خروج أي فرد من أرضيها إلا بشروط وإجراءات حازمة سواء كان من مواطني الدولة أو من خارجها وذلك للتحكم والسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار فيروس كورونا داخل أرضيها وللمحافظة على سلامة مواطنيها، حيث قامت حكومة المملكة العربية السعودية باتخاذ العديد من الإجراءات لحماية أبنائها العالقين خارج المملكة ولتسهيل عليهم عملية استكمال أوراقهم وتمديد مدة صلاحية التأشيرة وجواز السفر الخاص بهم وذلك لحمايتهم من التعرض لأي مسائلة قانونية من حكومة الدول المقيمين فيها.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة:

تنفيذًا لتوصيات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قامت الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بمد فترة صلاحية الإقامة لأبنائها الوافدين الموجودين خارج حدود المملكة السعودية، وقامت أيضا بمد صلاحية تأشيرة الزيارة وتأشيرة الخروج وتأشيرة العودة آليًا دون دفع أي رسوم أو مبالغ مالية وذلك إلى تاريخ 31/8/2021، 23/1/1443 هجريًا.

أهمية قرار مد صلاحية الإقامة:

يعتبر قرار تمديد صلاحية الإقامة للوافدين الذي أقره السيد محمد الجدعان وزير الشؤن المالية في المملكة أحد الصور التي تؤكد وتتدل على الجهود المستمرة والمتواصلة للهيئة العامة لحكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة كوفيد 19 واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة جميع أبناء المملكة سواء كانوا مقيمين داخل السعودية أو من أبنائها الوافدين المقيمين في الخارج لمختلف الأغراض.

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة:

أكدت الهيئة العامة للجوازات أن التمديد سوف يتم بطريقة آليه بالتعاون والاشتراك مع مركز المعلومات الوطني دون العودة أو الذهاب إلى مقر مراجعة إدارات الجوازات، وذلك سوف يتم بالطريقة الأتية:

تمديد صلاحية الإقامات وأيضا تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية في الدول والبلدان التي قد تم تعليق رحلات القدوم منها نتيجة لانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد داخل أرضيها إلى تاريخ 31/8/2021م، 23/1/1443 هجريا.

تمديد صلاحية وفترة تأشيرات الزيارة للسادة الزائرين الموجودين خارج حدود المملكة العربية السعودية في الدول والبلدان التي قد تم تعليق رحلات العودة منها نتيجة لانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد داخل أرضيها إلى تاريخ 31/8/2021م، 23/1/1443 هجريا.

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