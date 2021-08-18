شروط التسجيل في برنامج تمهير عبر بوابة طاقات وضوابط أستحقاق دعم أل 3000 ريال شهرياً للشباب

يبحث الشباب من الخريجين في المملكة العربية السعودية عن شروط التسجيل في برنامج تمهير، للاستفادة من الفرص التدريبية التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، للشباب من خريجي الجامعات والمعاهد والكليات وحملة الدبلومات الفنية، يهدف الصندوق لتدريب الشباب لتهيلهم لدخول سوق العمل وإعطاء مكافأة مالية لهم طوال فترة التدريب، تتراوح بين 2000 ريال إلي 3000 ريال كل شهر للمتدربين طوال فترة التدريب، فقد أعلن الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن شروط برنامج التدريب على رأس العمل للباحثين عن فرصة عمل حقيقية، وفيما يلي أهم الشروط والمميزات للبرنامج.

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المناسب ” البكالوريوس، الدبلوم” للتقدم للحصول على البرنامج. أن يكون لا يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة في وقت التقديم للبرنامج. لا يكون قد أستفاد من البرنامج في وقت سابق. أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم في أي وظيفة في أخر 6 أشهر الانتظام في حضور البرنامج التدريبي لا يجوز حصول المتدرب على إجازة طوال فترة التدريب. أن يكون للشخص المتدرب رقم ايبان خاص به للحصول على المكافأة الشهرية. لا تقل مدة التدريب عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر.

شروط التسجيل في برنامج تمهيرأهم مميزات التسجيل في برنامج تمهير

يحصل المتدرب على مكافأة مالية تقدر ب 3000 ريال شهرياً من صندوق تنمية الموارد البشرية.

يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد أنتهاء الدورة التدريبية لتقديمها عند التقديم في أي وظيفة مستقبلاً.

تأمين ضد المخاطر طوال فترة التدريب.

أعداد وتطوير مهارات الشباب لتجهيزهم وتأهيلهم لسوق العمل.

الحصول على دورات تدريبية إلكترونية.

الدخل على رابط بوابة طاقات. تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. النقر على برامجنا ثم الضغط على برنامج تمهير. تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ” رقم الايبان، العنوان، بيانات التعليم، أرفاق صور المؤهل”. الموافقة على الشروط والأحكام والتقديم والنقر على تأكيد الطلب. وبذالك تتم عملية التسجيل في البرنامج إلكترونياً.

طريقة التسجيل في برنامج تمهير