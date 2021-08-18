عاجل.. طالبان تقتل متظاهرين اثنين يحملون العلم الأفغانى فى جلال آباد

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن حركة طالبان قتلت اثنين من المتظاهرين يحملون العلم الأفغانى فى جلال آباد.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن حركة طالبان قتلت اثنين من المتظاهرين يحملون العلم الأفغانى فى جلال آباد. وكان مسلحو حركة طالبان دخلوا إلى العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، واستولوا على القصر الرئاسى بعد اجتياجهم للمدن والعواصم الأفغانية خلال الأيام الأخيرة الماضية.

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