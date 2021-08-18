ترامب يهاجم بايدن: أذل الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - قال ترامب، فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "بايدن أذل الولايات المتحدة بصورة فاقت أى رئيس آخر فى التاريخ".

واعتبر أن بايدن بقرار الانسحاب المتسرع من أفغانستان تجاوز ما فعله الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمى كارتر عام 1979، إبان أزمة الرهان فى سفارة واشنطن فى إيران.

وكان ترامب أصدر بيان، الأحد، دعا بايدن إلى الاستقالة بعيد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، متهما بايدن بسوء الإدارة فى ملفات أخرى مثل جائحة كورونا.