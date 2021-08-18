تقدم وزارة العمل السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ، برامج تطوير لرفع كفاءة ومهارة الشباب السعودي من الجنسين ، ومثال ذلك برنامج تمهير ، ويعتبر البرنامج المقدم من البوابة الوطنية للعمل طاقات ، نظام تدريبي عملي في مواقع عمل فعلية ، ويقدم البرنامج لشباب الخريجين السعوديين من الجنسين من حملة المؤهل الجامعي والفني والدبلومات ، عن طريق خلط الشباب في شركات متميزة تابعة للقطاعين العام والخاص ، ويرمي البرنامج إلي إكساب الخريجين مهارات وخبرات عملية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي طريقة التسجيل في برنامج تمهير من طاقات ، والاشتراطات الخاصة وضوابط الاستحقاق ومزايا وآلية الدعم ، كما يقدم صندوق هدف إعانة البحث عن عمل بشروط خاصة.

التسجيل في برنامج تمهير من طاقات

يمكن لشباب الخريجين السعوديين من طلبة الجامعات والدبلومات الفنية والصحية والإدارية التقديم في تمهير وفق مجموعة من شروط الالتحاق ببرنامج تمهير والضوابط التالي ذكرها :

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حصول المتقدم علي درجة البكالريوس وأعلي للجامعيين السعوديين من الجامعات المختلفة.

شهادة الدبلوم الفني أو الصحي أو الإداري لحملة مؤهلات الدبلوم.

تقديم ما يثبت من قبل وزارة الموارد البشرية عدم تسجيل المتقدم علي أي وظيفة خلال فترة 6 شهور سابقة لتقدمه.

المتقدم لا يعمل في فترة تقدمه للتسجيل بالبرنامج.

لم يسبق للمتقدم التسجيل في البرنامج من قبل.

لا يحق للطلبة التقدم إلا بعد إتمام الدراسة والحصول علي شهادة التخرج.

لا تقل مدة التدريب في البرنامج عن ثلاث شهور ولا تزيد علي الستة أشهر.

يمكن للخريجين التقديم علي البرنامج فور تخرجهم.

التسجيل على حساب المتقدم في طاقات تمهير من خلال البوابة الوطنية للعمل.

ويحصل المقبولين في البرنامج علي دعم مادي يقدر بمبلغ ثلاث آلاف ريال لحملة المؤهلات الجامعية وألفين ريال للدبلومات شهرياً ، ويلزم التسجيل في الوطنية للعمل.

أهم مميزات البرنامج

العديد من المزايا للمتقدمين علي موقع طاقات للتقدم لبرنامج تمهير ، نستعرضها لكم كالآتي :

ميزة المكافآت المالية للمتدربين بمبلغ 3000 ريال للجامعيين و2000 ريال لحملة الدبلومات شهرياً.

التأمين الشامل ضد مخاطر العمل علي المتدربين.

يحصل المتقدم علي مجموعة من الدورات التدريبية الإلكترونية.

شهادة خبرة معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

يشتمل برنامج تمهير علي كافة مناطق المملكة دون تمييز.

التدريب يشمل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات والشركات المتميزة بالقاطع الخاص.

طريقة التسجيل و التقديم في برنامج تمهير

يمكن لحملة المؤهلات الجامعية والفنية التقديم علي برنامج تمهير من خلال استخدام حساب المتقدم في طاقات و اختيار برنامج تمهير ، ثم اتباع خطوات التسجيل التالية :

في البداية يقوم الطالب بالتسجيل علي الرابط الخاص ببوابة طاقات.

من مبوب جميع البرامج في قائمة برامجنا ، اختيار برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل ، والضغط علي تقديم.

كتابة كافة البيانات المطلوبة منك كالآتي : رقم الحساب البنكي آيبان. عنوان المتدرب. كافة بيانات المؤهل العلمي وإرفاق شهادة والإرسال. الضغط علي موافقة الشروط والأحكام والضغط علي تقديم.

يصل للمتقدم إشعار بالبريد الإلكتروني وعن طريق بوابة طاقات بالهوية.

البحث عن فرص التدريب من تمهير والتقديم علي الفرص المطابقة للمؤهلات.

متابعة طلبات التقديم عن طريقة صفحة إدارة طلبات التوظيف والتدريب علي حسابك.

عند قبول العرض التدريبي وتأكيده يصبح الطالب متدرب في تمهير ومستحق للمكافآت المالية.

يمكن قبول أو رفض المقابلة الشخصية والعرض التدريبي من صفحة إدارة الطلبات.

ويمكن التعرف علي المزيد من المعلومات حول البرنامج من خلال موقع البوابة الوطنية للعمل بخصوص برنامج التدريب على رأس العمل و موقع طاقات وللاستفادة من إمكانات البرنامج لابد من التسجيل في البوابة الوطنية للعمل للاستفادة من برنامج تمهير طاقات أو برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل