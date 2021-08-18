تعميم الخطط الدراسية المطورة السعودية للتعليم العام والمستمر والتأهيلي

قامت وزارة التعليم السعودية بنشر تعميم الخطط الدراسية المطورة لجميع المراحل التعليمية في نظام الفصول الدراسية الثلاثة المعمول به حديثا، ويتألف دليل الخطة الدراسية من 63 صفحة مجموعة في ملف بي دي إف واحد، تتضمن المسارات الثانوية والخطط الموضوعة إلى جانب خطط التعليم العام المتضمنة مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس السعودية في الخارج ومسارات المرحلة الثانوية، مضاف إليها أدوات واستراتيجيات التعلم الإلكتروني والملحق وخطة مواد الهوية الوطنية بالمدارس الأهلية والعالمية، التي تطبق البرامج التعليمية الدولية.

ما هو تعميم الخطط الدراسية المطورة في السعودية

يتكون من عدة فئات مدرجة في محتويات الملف ومن أبرزها:

منهجية العمل في إعداد دليل الخطط الدراسية

خطط المرحلتين المتوسطة والابتدائية المتضمنة المدارس السعودية بالخارج ومدارس تحفيظ القرآن والتعليم العام

خطة التعليم المستمر

دليل توضيح أدوات واستراتيجيات التعلم الإلكتروني

خطة التربية الخاصة بالمراحل التأهيلية والمتوسطة والابتدائية

مسارات المرحلة الثانوية للأول ثانوي.

يتألف مجموع الحصص الدراسية للفصل الأول للمرحلة الابتدائية من 207 حصة، موزعة على ستة صفوف باستثناء حصص النشاط، وكذلك الأمر بالنسبة للفصلين الثاني والثالث الدراسيين والمؤلفين من ثلاثة عشر أسبوع.

للفصل الأول للمرحلة الابتدائية من 207 حصة، موزعة على ستة صفوف باستثناء حصص النشاط، وكذلك الأمر بالنسبة للفصلين الثاني والثالث الدراسيين والمؤلفين من ثلاثة عشر أسبوع. المرحلة المتوسطة تتألف من 105 حصص في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للفصل الدراسي الأول وينطبق ذلك على كل من الفصل الثاني والثالث، حيث يبلغ عدد الأسابيع الدراسية للمرحلة المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم ثلاثة عشر أسبوعا لكل فصل دراسي، وفيما يلي صورة جداول الخطة الدراسية لمدارس تحفيظ القرآن.

خطة مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلتين المتوسطة والابتدائية

دليل الخطة الدراسية في جميع المراحل التعليمية

لمن يريد الاطلاع على نسخة من الخطط الدراسية المطورة 2021 يمكنه ذلك عبر ملف الخطة الدراسية للفصول الدراسية الثلاثة ، من جهة ثانية تتمحور الخطط الدراسية في مسارات المرحلة الثانوية حول العديد من المواد، وهي:

مواد السنة الأولى المشتركة

مواد التخصص في المسارات بالسنة الثانية

مواد المجال الاختياري في المجالات التخصصية.

محتويات الخطة المطورة الصادرة عن وزارة التعليم

تتألف من عدة محتويات ولعل أبرزها: