نائب الرئيس الأمريكي السابق: الانسحاب من أفغانستان أكبر إذلال تشهده واشنطن منذ...

وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأنه أكبر إذلال لواشنطن على الساحة الدولية منذ 40 عاما.

وكتب بنس في مقال، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، قائلا: إن "الرحيل الكارثي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أفغانستان هو إذلال للسياسة الخارجية لم تشهده البلاد منذ أزمة الرهائن الإيرانيين".

وقال إن انسحاب بايدن من أفغانستان أحرج أمريكا على المسرح العالمي وجعل الحلفاء يشكون في قدرتنا بل وشجع الأعداء على اختبار عزيمتنا.

وتابع قائلا: بل والأسوأ من ذلك كله، أنه أضر بذكرى الأمريكيين الأبطال الذين ساعدوا في تقديم الإرهابيين للعدالة بعد 11 سبتمبر وجميع الذين خدموا في أفغانستان على مدار العشرين عامًا الماضية.

وأضاف بنس أن السيناريو الذي اعتبره بايدن مستحيل بات حقيقة مرعبة، مستشهدا بما شاهده العالم في الأيام الأخيرة من مدنيين مذعورين يتشبثون بالطائرات العسكرية الأمريكية في محاولة يائسة للهروب من الفوضى التي أحدثها تراجع #بايدن المتهور.