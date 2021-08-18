أستراليا تنقل 26 شخصا من كابل وتخطط لمزيد من عمليات الإجلاء

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء إن بلاده أجلت أول 26 شخصا بينهم مواطنون أستراليون وأفغان، من كابل عقب دخول "طالبان" للعاصمة الأفغانية.

وقال موريسون، إن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية من طراز "سي -130هيركليز" هبطت في قاعدة عسكرية أسترالية بالإمارات، وعلى متنها 26 شخصا، بينهم مسؤول أجنبي يعمل لدى وكالة دولية، بينما كان الباقون أستراليين وأفغان.

وأضاف موريسون "هذه أول رحلة جوية في سلسلة ستتضمن العديد من الرحلات سنراقب الوضع عن كثب خلال نهاية الأسبوع، كما أن هناك بعض التوقعات الجوية غير المواتية".

وستقوم طائرتان من طراز "هيركليز" وطائرتا نقل أكبر من طراز "سي-17 إيه غلوب ماستر" بمزيد من رحلات الإجلاء.

وتخطط أستراليا لإجلاء 130 مواطنا وعائلاتهم، علاوة على عدد غير معروف من الأفغان الذين عملوا مع جنود ودبلوماسيين أستراليين كمترجمين فوريين.

وتهدف أستراليا لإجلاء 600 شخص وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام.

ولم يعلن موريسون عن رقم محدد، لكنه قال "هدفنا هو نقل أكبر عدد ممكن بأمان وبأسرع ما يمكن".