الخارجية الفرنسية: إجلاء 25 فرنسيا و184 أفغانيا من مطار كابول

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إنه تم إجلاء 25 مواطنا فرنسيا و184 أفغانيا من أفغانستان خلال الليل.
وذكر مسؤول أمني غربي لرويترز أنه تم إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني آخرين من أفغانستان على متن رحلات عسكرية مع تسارع عمليات الإجلاء بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.
وكانت فرنسا أجلت الثلاثاء 41 فرنسيا وأجنبيا من كابول عبر جسر جوي أقامته باريس بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الأحد.
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