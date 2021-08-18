سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء، أي ما يعادل نحو 42 وفاة في الساعة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز".
يأتي ذلك بينما تواصل سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء من البلاد تشهد معدلات تطعيم منخفضة.
وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وبلغت في المتوسط 769 حالة يوميا، في أعلى معدل منذ منتصف أبريل نيسان، وفقا للإحصاء.
وأظهرت حصيلة "رويترز" التي تستند إلى بيانات رسمية، تسجيل 1017 وفاة أمس الثلاثاء، مما يرفع عدد الوفيات بسبب الجائحة إلى أقل بقليل من 623 ألفا، في أكبر عدد من الوفيات تعلن عنه أي دولة رسميا في العالم.
وكانت آخر مرة سجلت فيها الولايات المتحدة أكثر من 1000 وفاة يوميا بالفيروس في مارس.
وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن مساء الثلاثاء أنها تعتزم تمديد إلزام المسافرين بارتداء الكمامات على الطائرات والقطارات والحافلات وفي المطارات ومحطات القطارات حتى منتصف يناير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 في يوم واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.