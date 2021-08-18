الأمم المتحدة: حجم الاحتياجات الإنسانية في هايتي في ازدياد وحشد الجهود الدولية...

أكدت الأمم المتحدة أن حجم الاحتياجات الإنسانية في هايتي في ازدياد، وأشار الأمين العام #أنطونيو_جوتيريش، إلى أن الأمم المتحدة ستواصل توسيع نطاق الاستجابة في المناطق الأكثر تضررا في ظل قدوم العاصفة الاستوائية "جريس" ومخاطر سقوط أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا الأمين العام جميع الدول الأعضاء إلى حشد الجهود لدعم هايتي في تجنب كارثة إنسانية. وقال في البيان: "لدي رسالة لشعب هايتي: أنتم لستم وحدكم. سنقف بجانبكم وندعمكم في كل خطوة على طريق الخروج من هذه الأزمة."
واشار جوتيريش إلى أن فريق الأمم المتحدة يعمل في الميدان مع الحكومة للمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية والموظفين إلى المحتاجين. وتقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بحشد الموارد والأفراد لدعم استجابة الحكومة.
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