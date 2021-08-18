سجلت روسيا اليوم الأربعاء 20914 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 1590 حالة في موسكو، مما يرفع حصيلة الإصابات الرسمية منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و663473.
وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا أيضا عن رصد 799 وفاة جديدة لأسباب تتعلق بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 172909.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل 20914 إصابة جديدة بكورونا و799 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.