روسيا تسجل 20914 إصابة جديدة بكورونا و799 وفاة

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 20914 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 1590 حالة في موسكو، مما يرفع حصيلة الإصابات الرسمية منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و663473.

وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا أيضا عن رصد 799 وفاة جديدة لأسباب تتعلق بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 172909.