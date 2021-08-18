وزير الداخلية البريطانى: نقوم بإجلاء نحو ألف شخص من كابول يوميا

جدة - نرمين السيد - وكان مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أعلن أمس الثلاثاء، عزمه عقد اجتماع افتراضى لقادة دول مجموعة السبع فى أقرب فرصة، وذلك لمناقشة الوضع فى أفغانستان.

يشار إلى أن مسلحى حركة طالبان دخلوا إلى العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، واستولوا على القصر الرئاسى بعد اجتياجهم للمدن والعواصم الأفغانية خلال الأيام الأخيرة الماضية.