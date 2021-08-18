الخارجية الفرنسية: إجلاء 25 فرنسيا و184 أفغانيا من مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى، قد أشارت أمس، إلى وصول أول دفعة من الأشخاص الذين أجلتهم فرنسا إلى الإمارات.

وانطلقت طائرة نقل عسكرية أولى الإثنين، من فرنسا إلى الإمارات حاملة قوات فرنسية خاصة إلى كابول للمشاركة فى عمليات إجلاء عشرات الفرنسيين وبعض الأفغان.