جدة - نرمين السيد - وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى، قد أشارت أمس، إلى وصول أول دفعة من الأشخاص الذين أجلتهم فرنسا إلى الإمارات.
وانطلقت طائرة نقل عسكرية أولى الإثنين، من فرنسا إلى الإمارات حاملة قوات فرنسية خاصة إلى كابول للمشاركة فى عمليات إجلاء عشرات الفرنسيين وبعض الأفغان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفرنسية: إجلاء 25 فرنسيا و184 أفغانيا من مطار كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.