البنك المركزى الأفغانى: احتياطياتنا الدولية لم تتعرض للخطر أو السرقة

جدة - نرمين السيد - وقال أحمدى، إن احتياطيات البنك كانت 9 مليارات دولار الأسبوع الماضى، وواشنطن جمدت 7 مليارات منها، مضيفا "لا أتخيل أن تسمح واشنطن لطالبان بالوصول إلى الاحتياطيات".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد قررت تجميد احتياطيات الحكومة الأفغانية المالية، المودعة فى الحسابات المصرفية الأمريكية.