جونسون: شهدنا انهيارا سريعا للقوات الأفغانية.. وقلقون بشأن مصير النساء

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، سندعم الأفغان الذين عملوا مع بريطانيا، مضيفا إن مخططاً جديداً لإعادة توطين عدد من الأفغان فى المملكة المتحدة سيخلق طريقاً آمناً وقانونياً لمن هم فى أمس الحاجة إلى القدوم والعيش بأمان.

وتابع جونسون، بالقول "ذهبنا لأفغانستان لأجل التصدى للقاعدة والإرهاب، ونجحنا بمهمة قتالهم"، مضيفا أن الأمور فى أفغانستان تطورت بشكل أسرع من المتوقع، ونحن قلقون بشأن مصير النساء والأطفال.

كما أكد أن بلاده ستفعل كل شيء لتجنب أزمة إنسانية فى أفغانستان، مشيرا إلى أنه سيتم الإسراع بعمليات الإجلاء، مؤكدا فى نفس الوقت أن طالبان تسمح بعمليات الإجلاء فى الوقت الحالى.

وفيما يخص الوضع فى كابول، قال جونسون، إنه "استقر لكنه لا يزال ضعيفا"، مضيفا لقد شهدنا انهيارا سريعا للقوات الأفغانية، فهناك 69 ألف عنصر من القوات الأفغانية قضوا فى الحرب.

وتابع، بأن خيار نشر جنود لمواجهة طالبان ليس واردا، معربا عن شكره لكل من ساعد فى عمليات الإجلاء من كابول.

وكان جونسون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده ستستقبل "على المدى الطويل" ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني، من بينهم 5000 فى السنة الأولى، فى قرار أتى فى أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.