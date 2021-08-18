هاتف غوغل الجديد.. "مزايا ثورية" وبطارية مفاجأة

كشف عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" عن هاتفه الجديد "بيكسل 5 إيه"، الذي يتوافق مع تقنية الجيل الخامس "جي 5".
ويبلغ سعر الهاتف الجديد نحو 449 دولارا أميركيا، أي أقل بنحو 50 دولارا من سعر النسخة السابقة "4 إيه".
ويستعمل هاتف "غوغل" الجديد المعالج كوالكوم سناب دراغون 765 المعروف بسرعة معالجته وتوفيره للطاقة، ويستخدم في الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد".
وتبلغ طاقة بطارية الهاتف الجديد من "غوغل" 4680 مللي أمبير، وهذا يعني أن البطارية كبيرة نوعا ما.
أما حجم الشاشة فيضل إلى 6.34 إنش، أي أنها أكبر قليلا من النسخة السابقة ذات الشاشة 6.2 إنش.
والشاشة مزودة بطبقة مقاومة للماء والغبار، مع شهادة "أي بي 67" التي تعني أن الهاتف قادر على مقاومة الماء لعمق وزمن معينيين.
ولا يوجد تغيير على الذاكرة العشوائية وذاكرة الجهاز الدائمة، إذ استخدم "غوغل" نفس الأحجام في النسخة السابقة، فالذاكرة العشوائية تبلغ 6 غيغا بايت، والذاكرة الدائرة تصل إلى 128 غيغابايت.
ويقول موقع "ذا فيرج" التقني إنه اطلع على نسخة من هاتف "غوغل" الجديد، ليخلص إلى أن التطبيقات كانت تفتح بسرعة ولم يلاحظ أي تأخيرات تذكر.
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