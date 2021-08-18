رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل والتسجيل والصرف بشروط مرنة

رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل في السعودية من أهم القضايا الهامة التي يرغب فيها كل الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية ويهدف برنامج إعانة البحث عن عمل على تدريب وتطوير كل المتقدمين لطلب الإعانة المالية التي تمنحها لمدة 15 شهر تحت آلية صرف متفق عليها لدى صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعرف باسم هدف في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً وقد بدء التسجيل الآن في برنامج إعانة الباحثين عن عمل تحت ضوابط وشروط معلنة ويجب توفيرها من أجل الحصول على 2 ألف ريال إعانة مالية للبحث عن العمل في المملكة بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من السكان الأصليين بالمملكة.

الدعم المالي إلية صرف إعانة البحث عن عمل في المملكة

يحتاج برنامج إعانة البحث عن عمل في السعودية على توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة لصرفها للمستفيدين الذي يستحقون الدعم المالي اللازم من أجل الحصول على عمل يناسبهم ويعمل البرنامج على رفع كفاءة العامل السعودي لتوفير له فرص عمل في السعودية ولكن إلية صرف لجميع المستفيدين تتم كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) :

يمنح برنامج إعانة البحث عن عمل في المملكة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم مبلغ 2000 ريال سعودي لمدة تصل إلى أربعة أشهر فقط لا غير في المملكة.

بعدها يحصل المستفيد من البرنامج على مبلغ 1500 ريال سعودي لمدة تصل إلى أربعة أشهر لدى برنامج إعانة البحث عن عمل في المملكة.

ثم يحصل كذلك المستفيد لمدة أربعة أشهر فقط لا غير على دعم مالي قد يصل إلى 1000 ريال سعودي إعانة البحث عن العمل في المملكة العربية السعودية.

في النهاية يحصل المستفيدين على دعم مالي قد يصل 750 ريال سعودي إعانة لهم نهائية داخل أراضي السعودية ولا يصلح الاستفادة من الدعم مرة أخرى.

عند التقديم على رابط برنامج إعانة البحث عن عمل في السعودية لابد أن يكون المتقدم مقيم في المملكة على الأقل عشر سنوات ومتاح فقط لجميع العملاء السعوديين في المملكة.

لابد أن يكون المتقدم يتراوح عمره من 20 عام إلى 40 عام للحصول إعانة البحث عن عمل.

يشترط أن يكون المستفيد متقدم لدى برنامج إعانة البحث عن عمل في السعودية لأول مرة.

لا يحصل على إعانة البحث عن عمل كل من له معاش تقاعدي في السعودية أو معاش ضمان إجتماعي.

يجب كذلك عدم وجود نشاط تجاري أو دخل شهري ثابت يزيد عن الحد المسموح بيه للحصول على إعانة البحث عن عمل في المملكة.

شروط الأهلية للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل في السعودية