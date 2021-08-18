خطوات تسجيل نظام نور برقم الهوية والرسوم المقررة للعام الدراسي الجديد 1443

خطوات تسجيل نظام نور هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية. حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن خدمة توصيل طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية رياض الأطفال, المرحلة الابتدائية, المرحلة الإعدادية وكذلك الثانوية. وبعد قرب أنتهاء فترة الإجازة الصيفية وقرب بدء العام الدراسي الجديد 1443, أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء مرحلة التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي. ويكون ذلك كله تحت إشراف شركة تطوير النقل التعليمي والتي أعلنت أيضاً عن الرسوم المطلوب سدادها لضمان مقعد في باصات النقل التعليمي. وتعد هذه الخدمة هي أحد أهم الخدمات المقدمة من الوزارة لأبنائهم الطلاب لضمان وصولهم إلي مقر مدارسهم بمختلف المحافظات والأماكن المختلفة بجميع أنحاء المملكة بصورة آمنة. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل خطوات تسجيل نظام نور. وما هي رسوم الحصول علي الخدمة وكذلك رابط التسجيل خلال هذا المقال.

قم بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وفي الحقول الخاصة بها.

قم باختيار الحقل الخاص بطلب خدمة النقل المدرسي.

قم بإدخال بيانات الطالب الذي تريد إدراجه للحصول علي الخدمة.

قم بالموافقة علي الشروط والأحكام.

بعدها سيظهر لك اختيارات بطرق سداد الرسوم المطلوبة.

قم بسداد الرسوم وطباعة فاتورة السداد.

سيتم دراسة الطلب الذي تم إرساله من قبل المختصين وسيتم الرد علي صاحب الطلب في أقرب وقت من خلال لوحة التحكم الخاصة بولي أمر الطالب.

خطوات تسجيل نظام نوررسوم الحصول علي خدمة النقل المدرسي بنظام نور

أعلنت شركة تطوير النقل المدرسي في وقت لاحق عن الرسوم الجديدة المقررة للحصول علي خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1443, والتي تم تقديرها بقيمة (200) ريال سعودي للطالب الواحد. وأوضحت أيضا ً أن الرسوم هي مقابل العام الدراسي بالكامل. وفي حالة عدم قبول الطالب للحصول علي الخدمة يمكن لولي الأمر استرداد القيمة التي تم سدادها.

المسافة بين سكن الطالب والمدرسة.

نظام التعليم الدراسي الخاص بالطالب.

الحالة الاجتماعية التي يعيشها الطالب والبيئة التي يعيش بها.

ما هي الشروط التي يجب توافرها للحصول علي الخدمة

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد لعام 1443 سيبدأ خلال شهر أغسطس والتحديد يوم 29/8/2021, وأنه سيكون علي ثلاثة فصول دراسية مما يقل فترة الدراسة اليومية للمحافظة علي صحة وسلامة الطلاب خلال فترة الدراسة.