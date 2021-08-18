عاجل.. وفاة شخص فى حرائق جنوبى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وكان حريقا عنيفا اندلع فى جونفارون فى فار جنوب فرنسا، أتى على أكثر من 1000 هكتار.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فأن قرابة 600 من رجال الإطفاء حاولوا السيطرة على الحريق الذى اندلع فى وقت متأخر من بعد ظهر الإثنين.

وأعلنت محافظة فار الفرنسية، أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة بسبب الجفاف والرياح على الرغم من إجراءات الوقاية.