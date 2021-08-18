طالبان تعلن حظر زراعة المخدرات فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال مجاهد خلال مؤتمر صحفى فى كابول: "لن تنتج أفغانستان أى أنواع من المخدرات.. لن يكون ممكنا لأحد أن يشارك فى تنظيم تهريب المخدرات.. اعتبارا من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات".

وأضاف مجاهد، أن البلاد ستحتاج لمساعدة دول العالم كى تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلا عن زراعة الخشخاش.

وأكد مجاهد أيضا أن مقاتلى "طالبان" يسيطرون على حدود البلاد بالكامل، مضيفا أن لا أحد سيهاجم الدول المجاورة من أرض أفغانستان.

كما أعلن عن ضمان الأمن الكامل للسفارات والممثليات الأجنبية والبعثات والوكالات الدولية، مضيفا أن السلطات الجديدة أصدرت مرسوما بالعفو العام.