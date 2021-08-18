رسوم النقل المدرسي نظام نور 1443 رابط التسجيل في موقع نور ولي الأمر noor moe

أعلنت شركة تطوير الخدمات التعليمية عن رسوم النقل المدرسي نظام نور 1443 المقررة للعام الدراسي الجديد، حيث تم الإعلان عن بدء إتاحة التسجيل في النقل المدرسي للطلاب والطالبات عبر نظام نور لولي الأمر 1443، وأوضحت الرسوم المقرر تحصيلها على كل طالب وطالبة، وتعتبر هذه الرسوم المعلن عنها هي رسوم العام الدراسي كاملاً، وقد تم توجيه الدعوة من جانب شركة تطوير النقل التعليمي بضرورة المسارعة بالتسجيل لمحدودية المقاعد لديها، حيث يجب على أولياء الأمور التسجيل بشكل مبكر في نظام نور برقم الهوية لخضوع كافة الطلبات المقدمة إلى الشركة للدراسة، بالإضافة إلى تطبيق معايير وأولوية الاستحقاق، وذلك من أجل ضمان الحصول على الخدمة من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في نظام نور لولي الأمر لإلحاق الأبناء بخدمة النقل المدرسي 1443هـ.

رسوم النقل المدرسي نظام نور 1443

أوضحت شركة تطوير الخدمات التعليمية “النقل المدرسي” رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد بينت أن التسجيل في النقل التعليمي يتطلب سداد رسوم التسجيل البالغة “200 ريال سعودي” للعام الدراسي بشكل كامل، ويتم سداد المبلغ المعلن عنه بواسطة خدمة سداد.

ويتم سداد من خلال نظام نور لولي الأمر المركزي 1443، ويجب العلم أن رسوم التسجيل لا تمثل التكلفة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة، وإنما هي رسوم تهدف لرفع كفاءة التشغيل وضمان عدم حجز مقاعد بالخدمة من جانب فئات لا تحصل على الفائدة من الخدمة بصورة كاملة.

وعند قبول طلب التسجيل في الخدمة، فيعتبر الرسم المدفوع غير مسترد، وفي حال عدم قبول طلب التسجيل في النقل المدرسي بعد إجراء الدراسة الدقيقة وفق المعايير المحددة من جانب الشركة، فيمكن استرداد المبلغ المدفوع من خلال نظام سداد، وقد تم إتاحة التسجيل في الخدمة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 4 يوليو 2021م.

رابط التسجيل في نظام نور 1442

يتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور لولي الأمر التعليمي، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة للدخول وهي (اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق)، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، ويمكنكم الحصول على الرابط الرسمي لدخول نظام نور 1442 من خلال التالي:

رابط نظام نور النقل المدرسي (noor.moe.gov.sa).

خطوات التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443

يتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات من خلال الدخول إلى نظام نور من حساب ولي الأمر التعليمي، وقد أوضحت شركة تطوير النقل التعليمي عن ضرورة التسجيل في النقل المدرسي قبل انتهاء فترة التسجيل لمحدودية المقاعد، ويجب العلم أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة معفيين من أجور التسجيل البالغ قدرها مائتي ريال سعودي.

ويتم الدخول إلى صفحة نظام نور المركزي لولي الأمر للتسجيل في الخدمة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم تعبئة بيانات المستخدم لدخول النظام، ثم اختيار طلب النقل المدرسي للعام الدراسي القادم الموجود في خانة النقل المدرسي 1443، ومن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في الخدمة يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

إعادة ضبط كلمة المرور في نظام نور

توفر وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية لأولياء الأمور إمكانية الدخول إلى الحساب الشخصي فقط من خلال تعبئة بيانات الدخول المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة السر، ولم تقوم الوزارة بتدشين رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، لذلك قمنا بتوفير خطوات إعادة ضبط كلمة السر في نظام نور مرة أخرى من خلال التالي:

كما يتيح موقع نظام نور التعليمي إمكانية الدخول إلى الحساب الخاص بولي الأمر أو الطالب والطالبة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات دخول نظام أبشر، وسيتم الحصول على رمز التأكد أو التحقق المرسل عبر الهاتف الجوال، ومن ثم التوجيه مباشرةً إلى نظام نور لولي الأمر، ويمكنكم التعرف على رسوم النقل المدرسي نظام نور من خلال المقال عبر ثقفني.