وصول أول طائرة ”لوفتهانزا” تنقل مغادرين من أفغانستان إلى ألمانيا

قالت شركة طيران "لوفتهانزا" إن أولى طائراتها التي تنقل أشخاصا يتم إجلاؤهم من أفغانستان هبطت في فرانكفورت في وقت مبكر اليوم الأربعاء وعلى متنها نحو 130 شخصا.
ونقلت الطائرة وهي من طراز "إيرباص إيه340" الركاب الذين كانت تنقلهم رحلات تابعة للجيش الألماني من العاصمة الأفغانية كابل إلى طشقند عاصمة أوزبكستان.
وفي إطار جهود الإجلاء بالتنسيق مع الحكومة الألمانية ستقلع رحلات خاصة من طشقند والدوحة وغيرهما من البلدان المجاورة في غضون الأيام المقبلة لنقل المزيد من الأفراد من أفغانستان.
وتسعى ألمانيا التي كانت تملك ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة لنقل الآلاف جوا من المواطنين الألمان من أصول أفغانية والناشطين والمحامين المدافعين عن الحقوق ومن عملوا مع القوات الأجنبية.
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