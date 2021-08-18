وفاة ثلاثة من مصابي انفجار يامال فى روسيا

قالت مديرية التحقيق دائرة يامال نينس ذاتية الحكم في روسيا، إن 3 من العمال الخمسة المصابين في انفجار يوم أمس، توفوا اليوم الأربعاء في المستشفى.
وذكر المكتب الصحفي للمديرية، أن الحادث وقع أمس نتيجة انفجار أبخرة خليط من الغاز والهواء أثناء أعمال الإصلاح في يامال.
وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "توفي في المستشفى اليوم 18 أغسطس، ثلاثة مصابين نتيجة الجروح الخطيرة التي أصيبوا بها خلال الحادث".
وأشارت مديرية التحقيق إلى أنها فتحت قضية جنائية، بموجب الجزء 1 من المادة رقم 216 من قانون العقوبات الجنائية الروسي ("انتهاك قواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية خلال تنفيذ العمل، عندما يسفر ذلك وقوع إصابات وضحايا، نتيجة الإهمال والتسيب).
يوم أمس 17 أغسطس، ووفقا لمكتب المدعي العام الإقليمي، حدث انفجار في خزان في محطة ضخ النفط تابعة لشركة "يارغيو" بالقرب من مدينة ناديم، أثناء أعمال الإصلاح. وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد الحادث.
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