طالبان: سنجرى حوارا سلميا مع مسؤولى الحكومة السابقة

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول لـ"رويترز": بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك أى تخف أو سرية، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير فى أماكن سرية.

كما شدد مسؤول طالبان على أن أى شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أى عضو من أعضاء الحركة سيتم التحقيق فيها سريعا.