جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول لـ"رويترز": بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك أى تخف أو سرية، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير فى أماكن سرية.
كما شدد مسؤول طالبان على أن أى شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أى عضو من أعضاء الحركة سيتم التحقيق فيها سريعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: سنجرى حوارا سلميا مع مسؤولى الحكومة السابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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