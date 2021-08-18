جدة - نرمين السيد - كما سجلت 20.515 حالة إصابة جديدة بالمرض، ليصل العدد الإجمالى إلى 968.957 حالة. وبحسب الوزارة، تم تسجيل 20 ألفا و791 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 312 حالة.. تايلاند تسجل زيادة قياسية فى عدد وفيات كورونا اليومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.