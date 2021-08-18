استسلام 190 إرهابيا من بوكو حرام لـ الجيش النيجيرى

جدة - نرمين السيد - وذكرت أنه، خلال الشهر الماضى، شهدت ولاية بورنو استسلام أكثر من 1.500 من عناصر "بوكو حرام" لقوات الجيش بغرض الاستفادة من قانون العفو.
جدير بالذكر، أنه منذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التى نفذتها بوكو حرام عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتسببت فى تشريد الملايين فى نيجيريا.
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