مهرجان العودة للمدارس من أسواق العثيم بجميع الفروع حتي نفاذ الكمية

تقدم أسواق العثيم لعملائها أقوي العروض والخصومات على مهرجان العودة للمدارس بتاريخ 18 أغسطس 2021 حتي 24 أغسطس 2021 أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع، وتسعي لتقديم كل أحتياجات كل منزل وترفع شعار كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد تتوافر في المجلة العديد من متطلباتك من كبري الشركات بأسعار تنافس جميع الهايبر ماركت منها أكبر وألذ تشكيلة مجمدات من ساديا، وعروض خاصة على منتجات المراعي، عافية، Nestle، خصومات هائلة على اللحوم والأجبان، يمكن أستخدام بطاقة أكتساب عند شرائك بعض المنتجات داخل العرض. مهرجان عودة المدارس من أسواق العثيم مهرجان عودة المدارس من أسواق العثيم أستمتعي بتناول أطعم كبسة حضريها لأسرتك من أرز الولمة مزة بسمتي 10 كيلو للكيس ب 59.95 ريال سعودي بدلا من 80.95 ريال سعودي وفر 26% 21 ريال سعودي حبتان لكل عميل أستخدمي بطاقة أكتساب في شرائه.

حضري ألذ وأطعم مكرونة تفضلينها انتي وعائلتك وأستمتعي بتناول مكرونة تريفا 400 جرام 3 حبات ب 4.90 ريال سعودي بدلا من 8.85 ريال سعودي وفر 44% 3.95 ريال سعودي.

الحليب يعشق تناوله الكبير والصغير ويستخدم في تحضير أطعمه ومشروبات كثيرة ولا يمكن الأستغناء عنه في وجبه الفطور تحديداً يضاف لقهوتك الصباحية ويضاف أيضا الحليب الدافئ على الشوفان أو الكورن فليكيس كوجبة خفيفة لأطفالك حليب نيدو بودرة 2500 جرام حبة لكل عميل 57.95 ريال سعودي بدلا من 83.95 ريال سعودي 3 حبات لكل عميل وفر 31% 26 ريال سعودي أستخدمي بطاقة أكتساب في شرائه.

أستمتعي بتناوله أو بشربه عصير بيور طبيعي رمان يمني 2 كيلو 1+1 مجانا ب 11.99 ريال سعودي.

حافظي على ملابسك وملابس أسرتك وأستخدمي صابون تايد بودرة مركز3 كيس لكل عميل كيس 5 كيلو للكيس ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 71.95 ريال سعودي وفر 58% 42 ريال سعودي أستخدمي بطاقة أكتساب عند شرائه.

أستمتعي بتناول أجود أنواع الشاي الفاخر وقديمه لضيوفك وعائلتك شاي ليبتون أكياس 150 كيس للحبة ب 17.95 ريال سعودي بدلا من 29.25 ريال سعودي وفري 39% 11.03 ريال سعودي. قدمي لعائلتك أفضل وأجود نوع من اللحوم البلدي وحضري أشهي الأكلات فتة، لحمة محمرة، خضروات مشكله باللحمة، لحم عجل بلدي بدون عظم طازج للكيلو ب 40.95 ريال سعودي.

حضري أشهي وامتع الأكلات من لحم حاشي بدون عظم طازج للكيلوب 31.95 ريال سعودي.

جهزي حفلة شواء لعائلتك واغتنمي فرصة شراء لحم عجل بلدي طازج للكيلو بالعظم ب 33.95 ريال سعودي.

أذا كنتي ترغبين في تحضير أكلة سريعة أحصلي على بروستد الفروج الذهبي عادي 1000 جرام للحبه ب 19.95 ريال سعودي.

قومي بتحضير وجبات سريعة لعائلتك وأحلي على بروستد الفروج الذهبي حار 1000 جرام للحبه ب 19.95 ريال سعود.

شبيهة جبن الزهار ملح خفيف للكيلو ب 15.95 ريال سعودي.

جبن فيتا دنماركي للكيلو ب 8.95 ريال سعودي.

لبنه فود جايت هنغاري 7.75 كيلو جرام للعلبة ب 53.75 ريال سعودي للكيلو ب 19.75 ريال سعودي.

خلطة زبده فيكتو اماراتي للكيلو ب 6.95 ريال سعودي.

جبن رومي مصري تشيزا لاند للكيلو ب 28.95 ريال سعودي.

جبن السعودية فيتا أبيض 1 كيلو ب 10.50 ريال سعودي.

جبن جرين لاند بالقشطة للكيلو ب 14.75 ريال سعودي.

مرتديلا حلواني بقر مع زيتون للكيلو ب 34.95 ريال سعودي.

زيتون يوناني كلاماتا جامبو للكيلو ب 20.95 ريال سعودي.

حلاوة جستنية شعر سادة للكيلو ب 14.50 ريال سعودي. الوسوم

تقدم أسواق العثيم لعملائها أقوي العروض والخصومات على مهرجان العودة للمدارس بتاريخ 18 أغسطس 2021 حتي 24 أغسطس 2021 أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع، وتسعي لتقديم كل أحتياجات كل منزل وترفع شعار كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد تتوافر في المجلة العديد من متطلباتك من كبري الشركات بأسعار تنافس جميع الهايبر ماركت منها أكبر وألذ تشكيلة مجمدات من ساديا، وعروض خاصة على منتجات المراعي، عافية، Nestle، خصومات هائلة على اللحوم والأجبان، يمكن أستخدام بطاقة أكتساب عند شرائك بعض المنتجات داخل العرض. مهرجان عودة المدارس من أسواق العثيم مهرجان عودة المدارس من أسواق العثيم أستمتعي بتناول أطعم كبسة حضريها لأسرتك من أرز الولمة مزة بسمتي 10 كيلو للكيس ب 59.95 ريال سعودي بدلا من 80.95 ريال سعودي وفر 26% 21 ريال سعودي حبتان لكل عميل أستخدمي بطاقة أكتساب في شرائه.

حضري ألذ وأطعم مكرونة تفضلينها انتي وعائلتك وأستمتعي بتناول مكرونة تريفا 400 جرام 3 حبات ب 4.90 ريال سعودي بدلا من 8.85 ريال سعودي وفر 44% 3.95 ريال سعودي.

الحليب يعشق تناوله الكبير والصغير ويستخدم في تحضير أطعمه ومشروبات كثيرة ولا يمكن الأستغناء عنه في وجبه الفطور تحديداً يضاف لقهوتك الصباحية ويضاف أيضا الحليب الدافئ على الشوفان أو الكورن فليكيس كوجبة خفيفة لأطفالك حليب نيدو بودرة 2500 جرام حبة لكل عميل 57.95 ريال سعودي بدلا من 83.95 ريال سعودي 3 حبات لكل عميل وفر 31% 26 ريال سعودي أستخدمي بطاقة أكتساب في شرائه.

أستمتعي بتناوله أو بشربه عصير بيور طبيعي رمان يمني 2 كيلو 1+1 مجانا ب 11.99 ريال سعودي.

حافظي على ملابسك وملابس أسرتك وأستخدمي صابون تايد بودرة مركز3 كيس لكل عميل كيس 5 كيلو للكيس ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 71.95 ريال سعودي وفر 58% 42 ريال سعودي أستخدمي بطاقة أكتساب عند شرائه.

أستمتعي بتناول أجود أنواع الشاي الفاخر وقديمه لضيوفك وعائلتك شاي ليبتون أكياس 150 كيس للحبة ب 17.95 ريال سعودي بدلا من 29.25 ريال سعودي وفري 39% 11.03 ريال سعودي. قدمي لعائلتك أفضل وأجود نوع من اللحوم البلدي وحضري أشهي الأكلات فتة، لحمة محمرة، خضروات مشكله باللحمة، لحم عجل بلدي بدون عظم طازج للكيلو ب 40.95 ريال سعودي.

حضري أشهي وامتع الأكلات من لحم حاشي بدون عظم طازج للكيلوب 31.95 ريال سعودي.

جهزي حفلة شواء لعائلتك واغتنمي فرصة شراء لحم عجل بلدي طازج للكيلو بالعظم ب 33.95 ريال سعودي.

أذا كنتي ترغبين في تحضير أكلة سريعة أحصلي على بروستد الفروج الذهبي عادي 1000 جرام للحبه ب 19.95 ريال سعودي.

قومي بتحضير وجبات سريعة لعائلتك وأحلي على بروستد الفروج الذهبي حار 1000 جرام للحبه ب 19.95 ريال سعود.

شبيهة جبن الزهار ملح خفيف للكيلو ب 15.95 ريال سعودي.

جبن فيتا دنماركي للكيلو ب 8.95 ريال سعودي.

لبنه فود جايت هنغاري 7.75 كيلو جرام للعلبة ب 53.75 ريال سعودي للكيلو ب 19.75 ريال سعودي.

خلطة زبده فيكتو اماراتي للكيلو ب 6.95 ريال سعودي.

جبن رومي مصري تشيزا لاند للكيلو ب 28.95 ريال سعودي.

جبن السعودية فيتا أبيض 1 كيلو ب 10.50 ريال سعودي.

جبن جرين لاند بالقشطة للكيلو ب 14.75 ريال سعودي.

مرتديلا حلواني بقر مع زيتون للكيلو ب 34.95 ريال سعودي.

زيتون يوناني كلاماتا جامبو للكيلو ب 20.95 ريال سعودي.

حلاوة جستنية شعر سادة للكيلو ب 14.50 ريال سعودي.

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