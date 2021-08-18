البرازيل فى مهب كورونا .. 37.613 إصابة جديدة و1.106 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد تجاوز الـ 20 مليونًا و416 ألفًا و183 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 570 ألفًا و598 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.