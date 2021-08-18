الدفاع المدنى اللبنانى ينقذ بيروت من كارثة

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الدفاع المدنى فى لبنان من السيطرة على حريق اندلع داخل محطة لتحويل الطاقة الكهربائية بطريق الجديدة فى العاصمة بيروت، لينقذ المنطقة والمتواجدين فيها من كارثة حال وصول النيران لخزانات الوقود.





وذكرت وكالة أنباء لبنان أن الدفاع المدنى تلقى بلاغات باندفاع النيران فى مؤسسة كهرباء لبنان بمنطقة قصقص، فتوجهت فرق من فوج إطفاء بيروت على الفور لإخماد الحريق الذى بدأ فى الانتشار السريع. وقالت الوكالة: "طالب العاملون بالمحطة وعناصر الجيش من المواطنين الابتعاد عن مكان الانفجار بعد أن تبيين وجود كميات من الوقود مخزنة داخل المحطة الكهربائية والتى تقوم بتشغيلها بعد أن اقتربت ألسنة النيران منها، خشية وقوع ضحايا وأضرار كبيرة بمحيط المحطة بالعاصمة بيروت على غرار ما حدث فى كارثة انفجار خزان الوقود ببلدة التليل بعكار فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى".

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