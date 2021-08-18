بعد كسر الجمجمة.. حالة خيمنيز "معجزة"

قال راؤول خيمنيز مهاجم ولفرهامبتون واندرارز إن الأطباء أبلغوه أنها كانت "معجزة" النجاة بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نوفمبر الماضي.
وخاض خيمنيز أول مباراة رسمية مطلع الأسبوع الجاري، حيث خسر ولفرهامبتون 1-صفر أمام ليستر سيتي، منذ اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع أرسنال وتلقى علاجا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.
ويرتدي خيمنيز واقيا للرأس خلال خوض المران والمباريات.
وقال خيمنيز لوسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء "منذ اللحظة الأولى، أبلغني الجراحون والأطباء ما حدث وشرحوا لي المخاطر. أحيانا لا يكون ذلك ما تود سماعه لكن هذه وظيفتهم. لقد أبلغوني أنها كانت معجزة بالبقاء هنا".
وأضاف "لقد انكسر العظم، وحدث بعض النزيف البسيط داخل دماغي. لهذا السبب كان يجب على الجراح التحلي بالسرعة، ولقد أدى الأطباء عملا رائعا في الواقع".
وأكد المهاجم المكسيكي البالغ عمره 30 عاما أنه كان دائما يشعر بالثقة في إمكانية العودة إلى الملاعب.
وقال خيمنيز: "لقد كنت أفكر دائما أنه بعد التعافي سيكون بوسعي العودة إلى فعل ما أحب فعله. لم أفكر أبدا في إنهاء مسيرتي".
وسيلعب ولفرهامبتون على أرضه مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد.
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